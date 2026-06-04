Vallons-de-l’Erdre

Spectacle Petite histoire au hasard Esti’Vallons

Cour du château de Bourmont Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 17:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Esti’Vallons revient pour une nouvelle édition placée sous le signe de la convivialité, du partage et de la découverte du 7 juillet au 25 août 2026 !

De 17h à 19h | Jeux géants en bois par Lulu Prêt et marché des producteurs et artisans locaux

20h | Petite histoire au hasard

Voici l’histoire d’une rencontre entre deux artistes à corde(s), l’un est guitariste, l’autre cordeliste il compose, écoute, réfléchit… Elle s’emmêle et rebondit ! Avec humour, légèreté et certainement un brin d’absurdité, ils créent les règles et les transgressions de leurs propres jeux. Une célébration de la curiosité et du partage.

Bar et restauration sur place. .

Cour du château de Bourmont Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 85 29 33 00 contact@vallonsdelerdre.fr

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English :

Esti’Vallons is back for another year of conviviality, sharing and discovery, from July 7 to August 25, 2026!

L’événement Spectacle Petite histoire au hasard Esti’Vallons Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2026-06-04 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis