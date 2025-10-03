Concert la Chanson Vagabonde Guinguette de l’Auberge du Prieuré Auberge du Prieuré des Gourmands Vallons-de-l’Erdre
Concert la Chanson Vagabonde Guinguette de l’Auberge du Prieuré Auberge du Prieuré des Gourmands Vallons-de-l’Erdre vendredi 21 août 2026.
Vallons-de-l’Erdre
Concert la Chanson Vagabonde Guinguette de l’Auberge du Prieuré
Auberge du Prieuré des Gourmands 11 Rue du Prieuré Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
L’auberge du Prieuré Gourmand vous propose un concert avec la chanson vagabonde le vendredi 21 août.
Concert avec la chanson vagabonde. .
Auberge du Prieuré des Gourmands 11 Rue du Prieuré Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 55 07 03 45 apg.bonneouvre@gmail.com
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English :
L’auberge du Prieuré Gourmand offers a concert with La chanson vagabonde on Friday August 21.
L’événement Concert la Chanson Vagabonde Guinguette de l’Auberge du Prieuré Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2026-05-12 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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