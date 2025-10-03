Concert la Chanson Vagabonde Guinguette de l’Auberge du Prieuré Auberge du Prieuré des Gourmands Vallons-de-l’Erdre

Vallons-de-l’Erdre

Concert la Chanson Vagabonde Guinguette de l’Auberge du Prieuré

Auberge du Prieuré des Gourmands 11 Rue du Prieuré Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 20:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

L’auberge du Prieuré Gourmand vous propose un concert avec la chanson vagabonde le vendredi 21 août.

Concert avec la chanson vagabonde. .

Auberge du Prieuré des Gourmands 11 Rue du Prieuré Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 55 07 03 45 apg.bonneouvre@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’auberge du Prieuré Gourmand offers a concert with La chanson vagabonde on Friday August 21.

L’événement Concert la Chanson Vagabonde Guinguette de l’Auberge du Prieuré Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2026-05-12 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis