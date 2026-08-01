Les Affluentes par Khouloud Benzarti, au Moulin de la Garenne et au Moulin de la Charlotte Vallons-de-l’Erdre

Informations pratiques

Vallons-de-l’Erdre

Les Affluentes par Khouloud Benzarti, au Moulin de la Garenne et au Moulin de la Charlotte

14 Rue de la Charlotte Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 14:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Dans le cadre de la résidence Les Affluentes, la designer et artiste Khouloud Benzarti explore les moulins comme machines de transformation des forces naturelles.

Après un arpentage du Pays d’Ancenis, elle a conçu deux machines à dessin l’une actionnée par le vent au Moulin de la Garenne (Pannecé), l’autre par l’eau au Moulin de la Charlotte (Saint-Mars-la-Jaille). Ces dispositifs captent et amplifient les mouvements du vent et de l’eau pour créer des tracés révélant des forces invisibles. La résidence, marquée par l’enquête et la collaboration avec les gardiens de moulins, aboutit à une présentation publique des machines et des recherches menées.

Sortie de résidence Dimanche 30 août 2026, de 14h à 18h. Au Moulin de la Garenne à Pannecé et au Moulin de la Charlotte à Saint-Mars-la-Jaille.

____ Au Moulin de la Garenne à Pannecé

14h Présentation du projet par Khouloud Benzarti et activation de la machine à dessin actionnée par le vent.

De 14h à 18h Découverte libre de l’installation.

Toutes les 30 minutes, de 14h à 17h30 Visites guidées du moulin.

(Tarif 3 € par personne à partir de 16 ans.)

____ Au Moulin de la Charlotte à Saint-Mars-la-Jaille

De 14h à 18h Découverte libre de l’installation et du moulin

16h Présentation du projet par Khouloud Benzarti et activation de la machine à dessin actionnée par l’eau. .

14 Rue de la Charlotte Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 85 29 33 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Les Affluentes residency, designer and artist Khouloud Benzarti explores mills as machines that transform natural forces.

L’événement Les Affluentes par Khouloud Benzarti, au Moulin de la Garenne et au Moulin de la Charlotte Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2026-08-05 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis