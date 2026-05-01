Margaux-Cantenac

Cérémonie du 8 mai 2026

Margaux-Cantenac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 09:00:00

fin : 2026-05-08 13:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Cérémonie du 8 mai 2026

L’UNC Cantenac Margaux Labarde Soussans vous invite à participer aux commémorations de la Victoire de 1945.

Programme

09h00 Messe à Ludon

10h30 Monument aux morts de Labarde

11h00 Monument aux morts de Cantenac

11h30 Monument aux morts de Margaux

12h00 Inauguration du dépôt de gerbe au monument aux morts de Soussans

Venez nombreux rendre hommage à celles et ceux qui ont combattu pour la liberté.

Contact M. POULIQUEN J.L Président A.C 07 88 56 16 12 .

Margaux-Cantenac 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 56 16 12

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English : Cérémonie du 8 mai 2026

L’événement Cérémonie du 8 mai 2026 Margaux-Cantenac a été mis à jour le 2026-04-30 par Margaux Médoc Tourisme