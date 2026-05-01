Cérémonie du 8 mai 2026 Margaux-Cantenac
Cérémonie du 8 mai 2026 Margaux-Cantenac vendredi 8 mai 2026.
Margaux-Cantenac
Cérémonie du 8 mai 2026
Margaux-Cantenac Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 09:00:00
fin : 2026-05-08 13:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Cérémonie du 8 mai 2026
L’UNC Cantenac Margaux Labarde Soussans vous invite à participer aux commémorations de la Victoire de 1945.
Programme
09h00 Messe à Ludon
10h30 Monument aux morts de Labarde
11h00 Monument aux morts de Cantenac
11h30 Monument aux morts de Margaux
12h00 Inauguration du dépôt de gerbe au monument aux morts de Soussans
Venez nombreux rendre hommage à celles et ceux qui ont combattu pour la liberté.
Contact M. POULIQUEN J.L Président A.C 07 88 56 16 12 .
Margaux-Cantenac 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 56 16 12
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English : Cérémonie du 8 mai 2026
L’événement Cérémonie du 8 mai 2026 Margaux-Cantenac a été mis à jour le 2026-04-30 par Margaux Médoc Tourisme
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