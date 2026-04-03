Cérémonie du thé Le temps du souffle Le 101 Longueil samedi 4 juillet 2026.

Longueil

Cérémonie du thé Le temps du souffle

Le 101 Cavée de Griserue Longueil Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-04 10:30:00

fin : 2026-07-06 12:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Pour la première fois en Normandie, l’artiste chinois et maître du thé Ren Bo, organise une cérémonie du thé transmédia en utilisant le thé comme médium et la perception corporelle comme canal. Dans un jardin ouvert, une disposition circulaire de l’espace rompt avec le caractère introverti des cérémonies traditionnelles, invitant les participants à retrouver ces instants où la circulation de l’air, la respiration du corps et l’infusion du thé se rejoignent Ici, il n’y a plus de frontière entre spectateur et performeur, seulement un éveil partagé du corps et de la nature.

Tenu conseillée blanc, ample et confortable, semelles souples, sans parfum.

Réservation obligatoire, paiement par avance. .

Le 101 Cavée de Griserue Longueil 76860 Seine-Maritime Normandie +33 7 63 22 61 01 contact@lecentun.fr

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English : Cérémonie du thé Le temps du souffle

L’événement Cérémonie du thé Le temps du souffle Longueil a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme Terroir de Caux