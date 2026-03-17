Marche douce et botanique Longueil
Marche douce et botanique Longueil vendredi 3 avril 2026.
Marche douce et botanique
Parking de l’église Longueil Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 14:00:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-04-03 2026-05-01 2026-06-05
L’Association Tous en Saâne vous propose chaque premier vendredi du mois une marche douce à la découverte des espèces botaniques sauvages. .
Parking de l’église Longueil 76860 Seine-Maritime Normandie +33 6 61 89 80 30 tousensaane@gmail.com
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English : Marche douce et botanique
L’événement Marche douce et botanique Longueil a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Terroir de Caux