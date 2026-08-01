UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Valros

CÉRÉMONIE EN MÉMOIRE DES JEUNES FUSILLÉS Valros

mardi 18 août 2026 · Valros

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Adresse
Chemin des fusillés
Ville
34290 Valros
Département
Hérault
Tarif

Valros

CÉRÉMONIE EN MÉMOIRE DES JEUNES FUSILLÉS

Chemin des fusillés Valros Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-08-18

La population est invitée à la cérémonie de recueillement et du souvenir, en mémoire des jeunes fusillés.
Venez participer à la cérémonie en mémoire des jeunes fusillés. Un dépôt de gerbe aura lieu sur la stèle du chemin des fusillés et au Monument aux Morts.   .

Chemin des fusillés Valros 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 98 69 69  mairie@valros.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The public is invited to a ceremony of reflection and remembrance in honor of the young people who were shot.

L’événement CÉRÉMONIE EN MÉMOIRE DES JEUNES FUSILLÉS Valros a été mis à jour le 2026-08-01 par 34 ADT34

À voir aussi à Valros (Hérault)