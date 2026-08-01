CÉRÉMONIE EN MÉMOIRE DES JEUNES FUSILLÉS Valros
mardi 18 août 2026 · Valros
Informations pratiques
Valros
CÉRÉMONIE EN MÉMOIRE DES JEUNES FUSILLÉS
Chemin des fusillés Valros Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
La population est invitée à la cérémonie de recueillement et du souvenir, en mémoire des jeunes fusillés.
Venez participer à la cérémonie en mémoire des jeunes fusillés. Un dépôt de gerbe aura lieu sur la stèle du chemin des fusillés et au Monument aux Morts. .
Chemin des fusillés Valros 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 98 69 69 mairie@valros.fr
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English :
The public is invited to a ceremony of reflection and remembrance in honor of the young people who were shot.
L’événement CÉRÉMONIE EN MÉMOIRE DES JEUNES FUSILLÉS Valros a été mis à jour le 2026-08-01 par 34 ADT34
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