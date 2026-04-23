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Cérémonie patriotique Bazoches-sur-le-Betz

Cérémonie patriotique Bazoches-sur-le-Betz vendredi 8 mai 2026.

Adresse : 3 Rue du Midi

Ville : 45210 Bazoches-sur-le-Betz

Département : Loiret

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Bazoches-sur-le-Betz

Cérémonie patriotique

3 Rue du Midi Bazoches-sur-le-Betz Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 09:00:00
fin : 2026-05-08 12:00:00

Date(s) :
2026-05-08

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3 Rue du Midi Bazoches-sur-le-Betz 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 96 81 62 

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English :

L’événement Cérémonie patriotique Bazoches-sur-le-Betz a été mis à jour le 2026-04-23 par OT 3CBO

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