Cérémonie Wesermünde en mémoire des déportés et des maquisards exécutés Mairie Saint-Nazaire-en-Royans

Cérémonie Wesermünde en mémoire des déportés et des maquisards exécutés

Mairie 1 Rue Julie Chaumat Saint-Nazaire-en-Royans Drôme

Début : 2026-07-27 08:30:00

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

Elle débutera à Beauvoir au Royans accueil 8h30, début de la

cérémonie 9h.

Pour ensuite ce poursuivre à St Nazaire en Royans accueil 10h45, début de la cérémonie 11h suivi du vin d’honneur.

Mairie 1 Rue Julie Chaumat Saint-Nazaire-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 40 63 secretariat@mairie-st-nazaire-en-royans.fr

English :

It will start in Beauvoir au Royans: welcome at 8:30 am, ceremony begins

ceremony at 9am.

It continues in St Nazaire en Royans: welcome 10:45am, ceremony 11am, followed by a vin d’honneur.

L’événement Cérémonie Wesermünde en mémoire des déportés et des maquisards exécutés Saint-Nazaire-en-Royans a été mis à jour le 2025-03-13 par Office de Tourisme Vercors Drôme