Cérémonie Wesermünde en mémoire des déportés et des maquisards exécutés Mairie Saint-Nazaire-en-Royans

Cérémonie Wesermünde en mémoire des déportés et des maquisards exécutés
Mairie 1 Rue Julie Chaumat Saint-Nazaire-en-Royans Drôme
Début : 2026-07-27 08:30:00
fin : 2026-07-27
2026-07-27
Elle débutera à Beauvoir au Royans accueil 8h30, début de la
cérémonie 9h.
Pour ensuite ce poursuivre à St Nazaire en Royans accueil 10h45, début de la cérémonie 11h suivi du vin d’honneur.
Mairie 1 Rue Julie Chaumat Saint-Nazaire-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 40 63 secretariat@mairie-st-nazaire-en-royans.fr
English :
It will start in Beauvoir au Royans: welcome at 8:30 am, ceremony begins
ceremony at 9am.
It continues in St Nazaire en Royans: welcome 10:45am, ceremony 11am, followed by a vin d’honneur.
L’événement Cérémonie Wesermünde en mémoire des déportés et des maquisards exécutés Saint-Nazaire-en-Royans a été mis à jour le 2025-03-13 par Office de Tourisme Vercors Drôme