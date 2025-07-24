Cerise au pays de l’Opéra Saison Culturelle Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer
Rue Monsigny Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-04
fin : 2026-03-04
Date(s) :
2026-03-04
JEUNE PUBLIC // THEÂTRE // MUSIQUE
Comme chaque mercredi Cerise file passer l’après-midi chez son Grand-père. Mais cette fois pas de jeux ni de cours de solfège, son grand-père a une surprise pour elle il l’emmène à l’Opéra pour la toute première fois ! Interprète de la bande originale du dessin animé Disney Vaiana, Cerise Calixte parcourt le répertoire, de Mozart à Bizet en passant par Offenbach, Verdi, Gounod, Saint-Saëns et Ravel, en ouvrant le rideau vers… la comédie musicale !
Lieu Grande Salle du Théâtre
Durée 30 mn
Spectacle pour les 3-6 ans
et aussi …
Deux représentations scolaires le jeudi 5 mars à 10h et 14h30
Mentions de production
Chant Cerise Calixte Chant, piano Igor Bouin Mise en scène, livret Amélie Parias arrangements Jérémie Arcache, Leonardo Ortega Chorégraphie Lucien Calixte Scénographe Sébastien Lerigoleur Création sonore Thibault Lescure Création lumière Robin Laporte Illustration Clémence Monnet Sur des airs célèbres de Georges Bizet, Wolfgang Amadeus Mozart, Jacques Offenbach, Charles Gounod, Maurice Ravel, Camille Saint-Saëns, Giuseppe Verdi et des compositions originales de Igor Bouin Sur une bande originale enregistrée par l’Orchestre de Picardie. Direction d’orchestre Léo Margue Prise de son Clément Gariel Production La Familia
BILLETTERIE EN LIGNE ou A LA BOUTIQUE BILLETTERIE DU THEATRE MONSIGNY
Juillet et août ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h
De septembre à juin Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h .
Rue Monsigny Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 37 15
