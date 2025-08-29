Cerise chante Disney Brest Arena Brest

La voix officielle de Vaiana vous convie à un spectacle interactif exceptionnel, accompagnée de 2 danseurs et de 8 musiciens.

Durant 1h15 de joie, de bonne humeur et de surprises, l’artiste vous invite à découvrir son univers et à partager avec elle tous ses secrets !

Elle s’est fait connaître du grand public en prêtant sa voix à Vaiana, personnage d’animation des studios Disney dans Vaiana, la légende du bout du monde , et, plus récemment, en incarnant la voix d’Ariel dans la version live action de La Petite Sirène (2023).

Dans ce spectacle, elle revisite les plus belles chansons des films d’animation Disney. De La Reine des Neiges avec Libérée, Délivrée au Roi Lion avec L’Amour brille sous les étoiles , en passant par Vaiana et Le Bleu Lumière , Cerise nous ouvre les portes de son univers pétillant, coloré et féérique.

Informations pratiques

Réservation en ligne ou dans les points de vente habituels fortement recommandée.

Pour ce concert, les portes de Brest Arena ouvriront au public à 19jh (Entrée côté Tram). Le début du concert est prévu à 20h00.

Plus d’informations seront transmises à J-2 sur le déroulé du concert. .

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 00 74 30

