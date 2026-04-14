CERTIPHYTO INITIAL – RENOUVELLEMENT, Chambre d’agriculture de la Guyane, Macouria (973), Macouria
CERTIPHYTO INITIAL – RENOUVELLEMENT, Chambre d’agriculture de la Guyane, Macouria (973), Macouria lundi 11 mai 2026.
CERTIPHYTO INITIAL – RENOUVELLEMENT 11 – 21 mai Chambre d’agriculture de la Guyane, Macouria (973) Guyane
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-11T13:00:00+02:00 – 2026-05-11T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-21T13:00:00+02:00 – 2026-05-21T21:00:00+02:00
Chambre d’agriculture de la Guyane, Macouria (973) Macouria Macouria 97355 Guyane Guyane [{« type »: « email », « value »: « patrick.erre@guyane.chambagri.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0694437656 »}]
Utilisation et dosage des produits phytosanitaire CERTIPHYTO CHAMBRE D’AGRICULTURE