CERTIPHYTO INITIAL – RENOUVELLEMENT, Chambre d’agriculture de la Guyane, Macouria (973), Macouria

CERTIPHYTO INITIAL – RENOUVELLEMENT 11 – 21 mai Chambre d’agriculture de la Guyane, Macouria (973) Guyane

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-11T13:00:00+02:00 – 2026-05-11T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-21T13:00:00+02:00 – 2026-05-21T21:00:00+02:00

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Utilisation et dosage des produits phytosanitaire CERTIPHYTO CHAMBRE D’AGRICULTURE