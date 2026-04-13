COSMETIQUE ET NUTRITION, Chambre d’agriculture de la Guyane, Macouria (973), Macouria

COSMETIQUE ET NUTRITION Mardi 21 avril, 09h00 Chambre d’agriculture de la Guyane, Macouria (973) Guyane

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T14:00:00+02:00 – 2026-04-21T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-21T14:00:00+02:00 – 2026-04-21T17:00:00+02:00

Agriculteurs de Guyane,

Nous organisons avec la Chambre d’Agriculture une rencontre pour faire un point concret sur les filières que nous développons depuis plusieurs années chez Bio Stratège.

Quelles cultures ont de vrais débouchés aujourd’hui ?

Quelles opportunités en cosmétique, nutrition et export ?

Quelles attentes concrètes en production ?

Nous partagerons des données réelles, des retours terrain et surtout les perspectives pour les agriculteurs qui souhaitent se positionner.

21 avril 2026

Chambre d’agriculture de Guyane

Accueil à partir de 9h00

C’est un moment important pour échanger et construire la suite ensemble.

Merci de confirmer votre présence à info@biostratege.com

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Un moment d’échange avec les agriculteurs Biostratege Cosmetique