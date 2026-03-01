Cerveau, comportements et actions : comprendre ce qui nous guide ? Institut d’études avancées de Paris Paris

Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons ? Comment les sociétés parviennent-elles à canaliser nos comportements de manière si efficace et prévisible ?

Dans cette conférence, Saadi Lahlou, professeur à London School of Economics, et directeur de l’Institut d’Études Avancées de Paris nous dévoilera les mécanismes puissants par lesquels nos sociétés orientent nos actions quotidiennes – et comment nous pouvons utiliser ces mêmes leviers pour favoriser des comportements plus durables.

À travers la théorie des installations, fruit de vingt ans de recherches vidéo en conditions réelles, découvrez comment trois forces convergent pour guider chacun de nos gestes : l’environnement matériel qui nous entoure, les règles sociales qui nous régulent, et nos compétences incorporées. De la circulation routière aux gestes du quotidien, en passant par les transformations massives observées pendant la Covid-19, nous verrons comment ces installations structurent notre vie de la naissance à la mort.

Plus qu’un simple diagnostic, cette présentation propose une grille d’analyse pratique pour comprendre et transformer les comportements.

Une conférence accessible à tous, pour comprendre les ressorts invisibles de nos actions et découvrir comment repenser nos pratiques collectives.

Cette conférence sera donnée par Saadi Lahlou, directeur de l’IEA de Paris avec pour discutants, Gretty Mirdal, professeure émérite à l’Université de Copenhague, membre de l’Académie royale danoise des sciences et des lettres et ancienne directrice de l’IEA de Paris et Etienne Koechlin, neuroscientifique, directeur de recherche à l’INSERM et directeur du Laboratoire de Neurosciences Cognitives et Computationnelles à l’ENS-PSL.

Conférence organisée par l’Institut d’études avancées de Paris dans le cadre de la Semaine du Cerveau 2026.

Le mardi 17 mars 2026

de 14h00 à 15h30

gratuit

L’événement est gratuit et est uniquement en présentiel.

Inscription obligatoire en raison des places limitées disponibles.

Tout public. Jusqu’à 17 ans.

Institut d’études avancées de Paris 17, quai d’Anjou 75004 Salles des Gardes, 1er étageParis

https://www.paris-iea.fr/fr/evenements/cerveau-comportements-et-actions-comprendre-ce-qui-nous-guide information@paris-iea.fr



