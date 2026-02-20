CERYSE & CLÉMENTINE LE FRUIT Peniche Marcounet Paris
CERYSE & CLÉMENTINE LE FRUIT Peniche Marcounet Paris vendredi 6 mars 2026.
1ère partie : Clementine le fruit, bedroom pop, pop fruitée & musique vitaminée. Performance juteuse pour une expérience sans pépins. Le tout est une salade ra-fruit-chissante.
https://www.instagram.com/clementine_le_fruit_official/
2ème partie : Ceryse est un auteur-compositeur-interprète français qui mêle pop et poésie dans des chansons lumineuses et sensibles. Après avoir quitté une carrière d’ingénieur, il se consacre pleinement à la musique et explore les émotions du quotidien avec tendresse, lucidité et humour. Du petit fruit charnu dont il a emprunté le nom, Ceryse a gardé la légèreté et le goût de l’enfance.
https://www.instagram.com/ceryse_music/
Une soirée 100% pop fruitée & musique lumineuse !
Le vendredi 06 mars 2026
de 19h30 à 22h00
payant Prévente standard : 10 EUR Tout public.
Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris
