Ces bestioles si chères aux sorcières La Hunaudaye Plédéliac

Ces bestioles si chères aux sorcières La Hunaudaye Plédéliac mercredi 22 juillet 2026.

Ces bestioles si chères aux sorcières

La Hunaudaye Château de la Hunaudaye Plédéliac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 21:30:00
fin : 2026-07-22 23:30:00

Date(s) :
2026-07-22

Soirée de découverte, d’observation et d’écoute à la tombée de la nuit: chouettes, chauve-souris, crapauds et autres bestioles vous donnent rendez-vous ! Pour toute la famille, enfant à partir de 5 ans. Prévoir lampe et chaussures de terrain.   .

La Hunaudaye Château de la Hunaudaye Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 60 04 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ces bestioles si chères aux sorcières Plédéliac a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor