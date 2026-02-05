Ces bestioles si chères aux sorcières La Hunaudaye Plédéliac
Ces bestioles si chères aux sorcières La Hunaudaye Plédéliac mercredi 22 juillet 2026.
Ces bestioles si chères aux sorcières
La Hunaudaye Château de la Hunaudaye Plédéliac Côtes-d’Armor
Début : 2026-07-22 21:30:00
fin : 2026-07-22 23:30:00
Soirée de découverte, d’observation et d’écoute à la tombée de la nuit: chouettes, chauve-souris, crapauds et autres bestioles vous donnent rendez-vous ! Pour toute la famille, enfant à partir de 5 ans. Prévoir lampe et chaussures de terrain. .
La Hunaudaye Château de la Hunaudaye Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 60 04
