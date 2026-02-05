Ces bestioles si chères aux sorcières La Hunaudaye Plédéliac

Ces bestioles si chères aux sorcières

La Hunaudaye Château de la Hunaudaye Plédéliac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 21:30:00

fin : 2026-07-22 23:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Soirée de découverte, d’observation et d’écoute à la tombée de la nuit: chouettes, chauve-souris, crapauds et autres bestioles vous donnent rendez-vous ! Pour toute la famille, enfant à partir de 5 ans. Prévoir lampe et chaussures de terrain. .

La Hunaudaye Château de la Hunaudaye Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 60 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ces bestioles si chères aux sorcières Plédéliac a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor