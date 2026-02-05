Ces bestioles si chères aux sorcières La Hunaudaye Plédéliac
Ces bestioles si chères aux sorcières La Hunaudaye Plédéliac mercredi 5 août 2026.
Ces bestioles si chères aux sorcières
La Hunaudaye Château de la Hunaudaye Plédéliac Côtes-d’Armor
Soirée de découverte, d’observation et d’écoute à la tombée de la nuit: chouettes, chauve-souris, crapauds et autres bestioles vous donnent rendez-vous ! Pour toute la famille, enfant à partir de 5 ans. Prévoir lampe et chaussures de terrain. .
La Hunaudaye Château de la Hunaudaye Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 60 04
