Ces bestioles si chères aux sorcières La Hunaudaye Plédéliac

La Hunaudaye Château de la Hunaudaye Plédéliac Côtes-d’Armor

Cette animation organisée par la Maison Pêche et Nature propose à toute la famille (enfant à partir e 5 ans) de partager une soirée découverte, d’observation et d’écoute à la tombée de la nuit chouettes, chauves-souris, crapauds et autres bestioles vous donnent RDV à Plédéliac.
Sur inscription. Renseignement auprès de la structure. Prévoir vêtements adaptés.   .

La Hunaudaye Château de la Hunaudaye Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 60 04 

