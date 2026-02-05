Ces bestioles si chères aux sorcières La Hunaudaye Plédéliac
Ces bestioles si chères aux sorcières La Hunaudaye Plédéliac mercredi 12 août 2026.
Ces bestioles si chères aux sorcières
La Hunaudaye Château de la Hunaudaye Plédéliac Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 21:00:00
fin : 2026-08-12 23:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Cette animation organisée par la Maison Pêche et Nature propose à toute la famille (enfant à partir e 5 ans) de partager une soirée découverte, d’observation et d’écoute à la tombée de la nuit chouettes, chauves-souris, crapauds et autres bestioles vous donnent RDV à Plédéliac.
Sur inscription. Renseignement auprès de la structure. Prévoir vêtements adaptés. .
La Hunaudaye Château de la Hunaudaye Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 60 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Ces bestioles si chères aux sorcières Plédéliac a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor