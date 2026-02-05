Ces bestioles si chères aux sorcières La Hunaudaye Plédéliac

Ces bestioles si chères aux sorcières

La Hunaudaye Château de la Hunaudaye Plédéliac Côtes-d’Armor

Début : 2026-08-12 21:00:00

fin : 2026-08-12 23:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Cette animation organisée par la Maison Pêche et Nature propose à toute la famille (enfant à partir e 5 ans) de partager une soirée découverte, d’observation et d’écoute à la tombée de la nuit chouettes, chauves-souris, crapauds et autres bestioles vous donnent RDV à Plédéliac.

Sur inscription. Renseignement auprès de la structure. Prévoir vêtements adaptés. .

La Hunaudaye Château de la Hunaudaye Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 60 04

