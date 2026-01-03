Ces crèches qui accueillent les familles le samedi samedi 3 janvier 2026.

Pour passer du temps avec son enfant autour d’activités d’éveil

L’entrée est libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

Les activités s’adressent aux familles avec enfant de moins de 6 ans.

Reprise des Samedis en famille le samedi 10 janvier 2026 Les Samedis en Famille s’interrompent pendant les vacances de Noël

FLYER SAMEDIS EN FAMILLE OCTOBRE

Crèche Rambuteau – Paris Centre 75003

Crèche Bassompierre – Paris Centre 75004

Crèche des Prêtres Saint-Séverin – 75005

Crèche Garancière – 75006

Crèche Laure Diebold – 75008

Crèche La Rochefoucauld – 75009

Crèche Louis Blanc – 75010

Crèche Bichat – 75010

Crèche Popincourt – 75011

Crèche Villiot – 75012

Crèche Montera – 75012

Crèche Fontaine à Mulard – 75013

Crèche Baptiste Renard – 75013

Crèche Cabanis – 75014

Crèche Mariniers – 75014

Crèche La Garenne – 75014

Crèche Saint-Charles – 75015

Crèche Félix Faure – 75015

Crèche Lefebvre – 75015

Crèche Schloesing – 75016

Crèche Versailles – 75016

Crèche Pereire – 75017

Crèche Marguerite Long

Crèche La Vieuville – 75018

Crèche Madeleine Rebérioux – 75018

Crèche Aubervilliers – 75018

Crèche Cité Lepage – 75019

Crèche Crimée – 75019

Crèche Monplaisir – 75020

Crèche Dagorno – 75020

Crèche Pixérécourt – 75020

42 cours d’écoles et de collèges sont également ouvertes chaque samedi !

Des animations sont proposées dans certaines cours. Le programme sera affiché devant la cour.

L’entrée est gratuite et libre mais les enfants de moins de 12 ans devront être accompagnés d’un encadrant.

> Plus d’informations ici

32 crèches sont ouvertes au public le samedi matin en partenariat avec des associations pour s’amuser en famille.

Du samedi 03 janvier 2026 au samedi 19 décembre 2026 :

gratuit Public tout-petits et enfants. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-03T01:00:00+01:00

fin : 2026-12-20T00:59:59+01:00

Date(s) :



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