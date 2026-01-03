Ces crèches qui accueillent les familles le samedi
Ces crèches qui accueillent les familles le samedi samedi 3 janvier 2026.
- Pour passer du temps avec son enfant autour d’activités d’éveil
- L’entrée est libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.
- Les activités s’adressent aux familles avec enfant de moins de 6 ans.
Reprise des Samedis en famille le samedi 10 janvier 2026
Les Samedis en Famille s’interrompent pendant les vacances de Noël
FLYER SAMEDIS EN FAMILLE OCTOBRE
Crèche Rambuteau – Paris Centre 75003
Crèche Bassompierre – Paris Centre 75004
Crèche des Prêtres Saint-Séverin – 75005
Crèche La Rochefoucauld – 75009
Crèche Fontaine à Mulard – 75013
Crèche Baptiste Renard – 75013
Crèche Madeleine Rebérioux – 75018
42 cours d’écoles et de collèges sont également ouvertes chaque samedi !
- Des animations sont proposées dans certaines cours. Le programme sera affiché devant la cour.
- L’entrée est gratuite et libre mais les enfants de moins de 12 ans devront être accompagnés d’un encadrant.
32 crèches sont ouvertes au public le samedi matin en partenariat avec des associations pour s’amuser en famille.
Du samedi 03 janvier 2026 au samedi 19 décembre 2026 :
gratuit Public tout-petits et enfants. Jusqu’à 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-03T01:00:00+01:00
fin : 2026-12-20T00:59:59+01:00
Date(s) :