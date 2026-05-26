Ces reptiles surprenants Locaux du Grand Site Plévenon
Ces reptiles surprenants Locaux du Grand Site Plévenon vendredi 10 juillet 2026.
Plévenon
Ces reptiles surprenants
Locaux du Grand Site 18 Rue Notre-Dame Plévenon Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Animation ludique autour des 7 espèces de reptiles susceptibles d’être rencontrés sur notre territoire.
A partir de 8 ans. Pensez à prendre des bottes .
Locaux du Grand Site 18 Rue Notre-Dame Plévenon 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 50 83
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Ces reptiles surprenants Plévenon a été mis à jour le 2026-05-26 par Syndicat des Caps
À voir aussi à Plévenon (Côtes-d'Armor)
- Rendez-vous aux jardins Jardin de Ker Louis Jardin de Ker Louis Plévenon 5 juin 2026
- Rendez-vous aux jardins Jardin de Kerléon Jardin de Kerléon Plévenon 5 juin 2026
- Visite découverte du Jardin de Kerléon, Jardin de Kerléon, Plévenon 5 juin 2026
- Visite libre du jardin de Kerlouis, Jardin de Ker Louis, Plévenon 5 juin 2026
- Recueil ambulant dans un paysage univers Les campagnes habitées parking de la salle des fêtes Plévenon 6 juin 2026