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Ces reptiles surprenants Locaux du Grand Site Plévenon

Ces reptiles surprenants Locaux du Grand Site Plévenon vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Locaux du Grand Site

Adresse : 18 Rue Notre-Dame

Ville : 22240 Plévenon

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Tarif :

Plévenon

Ces reptiles surprenants

Locaux du Grand Site 18 Rue Notre-Dame Plévenon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Animation ludique autour des 7 espèces de reptiles susceptibles d’être rencontrés sur notre territoire.
A partir de 8 ans. Pensez à prendre des bottes   .

Locaux du Grand Site 18 Rue Notre-Dame Plévenon 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 50 83 

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English :

L’événement Ces reptiles surprenants Plévenon a été mis à jour le 2026-05-26 par Syndicat des Caps

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