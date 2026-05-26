Ces reptiles surprenants Locaux du Grand Site Plévenon

Plévenon

Ces reptiles surprenants

Locaux du Grand Site 18 Rue Notre-Dame Plévenon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Animation ludique autour des 7 espèces de reptiles susceptibles d’être rencontrés sur notre territoire.

A partir de 8 ans. Pensez à prendre des bottes .

Locaux du Grand Site 18 Rue Notre-Dame Plévenon 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 50 83

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English :

L’événement Ces reptiles surprenants Plévenon a été mis à jour le 2026-05-26 par Syndicat des Caps