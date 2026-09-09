Informations pratiques

Troyes

C’est aussi ta fille !

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 18 – 18 – 18 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 21:00:00

fin : 2026-09-15

Date(s) :

2026-09-15

Magalie et Benoît sont convoqués au commissariat car leur fille de 16 ans est en garde à vue. Dans la salle d’attente, ils se remémorent les moments clefs de son enfance Ont-ils été trop laxistes ? Trop sévères ? Qu’ont-ils fait de travers ?

Magalie tente de défendre les principes de l’éducation positive pendant que Benoît s’évertue à les contester.

Cette comédie joyeuse nous invite à nous questionner sur l’éducation qu’on a reçue, celle qu’on voudrait donner, et les conséquences de ces dernières sur l’avenir du monde. (Oui, rien que ça!)

Alors, êtes-vous plutôt punitions ou câlins ? Est-ce aussi simple que cela ?



Ce spectacle mêle finesse, humour, et une bonne dose de vérité sur la vie de famille! Des textes percutants, un jeu d’acteur impeccable et une écriture qui fait mouche.



Avec Mathieu Vervisch et Valérie Roumanoff. .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

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L’événement C’est aussi ta fille ! Troyes a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne