C’est décidé je deviens une Connasse Versailles Palais des Congrès Versailles

C’est décidé je deviens une Connasse Samedi 21 novembre 2026, 20h00 Versailles Palais des Congrès Yvelines

Plein Tarif : 35,00 € / Promo (quantité limité, accessible à tous) : 26,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-21T20:00:00 – 2026-11-21T21:30:00

Fin : 2026-11-21T20:00:00 – 2026-11-21T21:30:00

Dolorès est une jeune femme coincée, gentille et timide mais aujourd’hui c’est décidé : elle veut devenir une connasse !

Alex son ami bourreau des coeurs va donc lui montrer l’art et la manière de parvenir à ses fins… Ruses et reparties grinçantes feront de la rencontre amoureuse un vrai délice.

Vous aussi vous saurez comment mettre un homme dans votre poche en étant : une parfaite connasse !

Versailles Palais des Congrès 10 rue de la chancellerie 78000 versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-coeurdescene.tickandlive.com/reserver/cest-decide-je-deviens-une-connasse-70/126629 »}]

Humour humour spectacle