C’est décidé je deviens une Connasse Versailles Palais des Congrès Versailles

Plein Tarif : 35,00 € / Promo (quantité limité, accessible à tous) : 26,00 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-21T20:00:00 – 2026-11-21T21:30:00
Fin : 2026-11-21T20:00:00 – 2026-11-21T21:30:00
Dolorès est une jeune femme coincée, gentille et timide mais aujourd’hui c’est décidé : elle veut devenir une connasse !
Alex son ami bourreau des coeurs va donc lui montrer l’art et la manière de parvenir à ses fins… Ruses et reparties grinçantes feront de la rencontre amoureuse un vrai délice.
Vous aussi vous saurez comment mettre un homme dans votre poche en étant : une parfaite connasse !
Versailles Palais des Congrès 10 rue de la chancellerie 78000 versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France
Humour humour spectacle