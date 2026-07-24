C’EST LA FËTE AU VILLAGE Pardailhan
samedi 1 août 2026 · Pardailhan
Informations pratiques
Pardailhan
C’EST LA FËTE AU VILLAGE
Pardailhan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
C’est l’été et c’est le moment que nous attendons tous C’est la fête au village de Pardailhan.
Jeux, animations et repas partagé tous cela animé par Petit Jean. Bonne humeur garantie
PROGRAMME DE LA FETE
> 15h concours de pétanque et ouverture de la buvette
-> 20h C’dric net
-> 20h30 repas (18€ Adultes 10€ Enfants 10€ tapas) Entrée Sèche à la rouille , fromage & dessert.
-> 22h Animation par Petit Jean
Réservation pour le repas avant le 29 juillet par téléphone ou par mail.
Ambiance et bonne humeur au rendez-vous. .
Pardailhan 34360 Hérault Occitanie +33 6 50 32 63 43 pardailhan-initiatives@hotmail.fr
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English : C’EST LA FËTE AU VILLAGE
it’s summertime and the moment we’ve all been waiting for: It’s party time in the village
Games, entertainment and a shared meal, all hosted by Petit Jean
Good humor guaranteed
L’événement C’EST LA FËTE AU VILLAGE Pardailhan a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
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