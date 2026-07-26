Informations pratiques

Pardailhan

“CINQUIÈME MARCHÉ DE NOËL”

Pardailhan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-29

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-29

Plongez dans l’esprit de Noël à Pardailhan ! Découvrez un marché authentique réunissant de nombreux producteurs locaux et des artisans passionnés. De multiples animations festives et conviviales rythmeront cette journée pour toute la famille.

Laissez-vous séduire par l’ambiance chaleureuse et féerique du marché de Noël de Pardailhan. Niché dans un cadre charmant, cet événement incontournable célèbre les traditions de fin d’année et le savoir-faire local.

Flânez entre les nombreux stands où des producteurs et artisans passionnés vous invitent à découvrir des trésors du terroir et des créations originales, parfaits pour vos idées cadeaux. Pour enchanter petits et grands, de multiples animations festives ponctueront cette journée placée sous le signe de la convivialité et du partage. Une parenthèse enchantée à vivre en famille ou entre amis pour s’imprégner de l’esprit de Noël. .

Pardailhan 34360 Hérault Occitanie pardailhan-initiatives@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : “CINQUIÈME MARCHÉ DE NOËL”

Immerse yourself in the spirit of No%EBl %E0 Pardailhan! Discover an authentic market featuring numerous local producers and passionate artisans. A variety of festive and fun activities will make this a memorable day for the whole family.

L’événement “CINQUIÈME MARCHÉ DE NOËL” Pardailhan a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC