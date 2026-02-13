C’est le Printemps des poètes !, Médiathèque de Lille Sud, Lille
C’est le Printemps des poètes ! Samedi 14 mars, 16h00 Médiathèque de Lille Sud Nord
Sur inscription
Le Printemps des poètes – Du 14 au 28 mars
Poétesse et sophrologue, Marcella attrape le quotidien avec sa tête, ses mains, son coeur, son ventre, ses jambes. Elle le triture, le reconstruit, l’amplifie… Elle le transforme en poésie !
Les plus grands écrivent, les enfants lisent et jouent, les petits se font raconter des histoires.
Sur réservation
• Bois Blancs : samedi 14 mars – De 10h à 11h – atelier d’écriture pour adultes
• Lille-Sud : samedi 14 mars – De 16h à 17h – Pour enfants dès 3 ans
• Wazemmes : samedi 21 mars – De 10h à 11h – Pour enfants dès 3 ans
• Faubourg de Béthune : samedi 21 mars après-midi – Pour enfants de 6 à 10 ans
• Vieux-Lille : mercredi 25 mars de 10h à 11h – Pour enfants de 3 à 6 ans
Printemps des Poètes au jardin, avec la Bibliomobile – Samedi 28 mars – De 16h à 17h
Jeux et poésie en famille
Jardin des Plantes de Lille – 306, rue du jardin des plantes
Avec l’association Du Vent dans les Mots.
Médiathèque de Lille Sud 11 rue de l'asie 59000 Lille Lille 59000 Lille-Sud Nord Hauts-de-France
Atelier de lecture poétique en famille (dès 3 ans), avec l’association Du Vent dans les Mots et la poétesse Marcella, venez fêter la poésie dans les médiathèques lilloises.