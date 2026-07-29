Informations pratiques

Neufchef

C’est l’heure de la p’tite histoire

Square Charles-Jacques Rossignol Neufchef Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-29 10:00:00

fin : 2026-07-29 10:30:00

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12

Les plus jeunes sont invités à un moment de lecture spécialement pensé pour eux. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par de jolies histoires racontées par l’équipe de la bibliothèque. Une animation de 30 minutes destinée aux enfants de 3 à 6 ans pour développer leur imagination et partager le plaisir des livres.Enfants

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Square Charles-Jacques Rossignol Neufchef 57700 Moselle Grand Est +33 3 82 86 63 74

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English :

Young children are invited to a storytime session designed especially for them. Get comfortable and let yourself be swept away by lovely stories told by the library staff. A 30-minute event for children ages 3 to 6 designed to spark their imagination and share the joy of books.

L’événement C’est l’heure de la p’tite histoire Neufchef a été mis à jour le 2026-07-24 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME