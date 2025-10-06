C’EST PAS FACILE D’ETRE HEUREUX – C’EST PAS FACILE D’ETRE HEUREUX QUAND ON VA MAL – PALAIS DES CONGRES Perpignan
C’EST PAS FACILE D’ETRE HEUREUX – C’EST PAS FACILE D’ETRE HEUREUX QUAND ON VA MAL – PALAIS DES CONGRES Perpignan mercredi 15 avril 2026.
C’EST PAS FACILE D’ETRE HEUREUX – C’EST PAS FACILE D’ETRE HEUREUX QUAND ON VA MAL Début : 2026-04-15 à 20:29. Tarif : – euros.
BOITACLOUS PRÉSENTE : C’EST PAS FACILE D’ETRE HEUREUX QUAND ONNora et Jonathan sont en couple depuis bien trop longtemps. Et c’est nul. Maxime quant à lui fait des partouzes pour rencontrer l’homme de sa vie. Et c’est nul aussi. Timothée lui, pense qu’il est heureux, alors que sa vie est nulle. Jeanne a une vie bien nulle, mais par contre elle le sait. Plongez dans l’univers hilarant et touchant de cinq Parisiens en quête du bonheur, une mission qui semble tout sauf simple, parce que c’est pas facile d’être heureux quand on va mal.
Vous pouvez obtenir votre billet ici
PALAIS DES CONGRES PLACE ARMAND LANOUX 66000 Perpignan 66