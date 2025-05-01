C’est pas la mer à boire – Théâtre La Flèche

Informations pratiques

C’est l’histoire de Lila, une femme qui boit trop.

Deux personnalités se battent dans son corps, l’une n’ose pas et se juge, l’autre est sans limite. Avec l’enfant intérieur, elles retracent sa vie et ses rencontres pour comprendre comment elle a bu la tasse et enfin sortir la tête de l’eau.

L’alcool s’immisce au goutte à goutte, ouvrant un monde parallèle aquatique, onirique et musical.

Seule en scène musical. La quête existentielle d’une femme qui confond sa liberté avec ses addictions.

Du jeudi 08 octobre 2026 au jeudi 10 décembre 2026 :

jeudi

de 21h00 à 22h10

payant

De 15 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-09T00:00:00+02:00

fin : 2026-12-10T23:10:00+01:00

Date(s) : 2026-10-08T21:00:00+02:00_2026-10-08T22:10:00+02:00;2026-10-15T21:00:00+02:00_2026-10-15T22:10:00+02:00;2026-10-22T21:00:00+02:00_2026-10-22T22:10:00+02:00;2026-10-29T21:00:00+02:00_2026-10-29T22:10:00+02:00;2026-11-05T21:00:00+02:00_2026-11-05T22:10:00+02:00;2026-11-12T21:00:00+02:00_2026-11-12T22:10:00+02:00;2026-11-19T21:00:00+02:00_2026-11-19T22:10:00+02:00;2026-11-26T21:00:00+02:00_2026-11-26T22:10:00+02:00;2026-12-03T21:00:00+02:00_2026-12-03T22:10:00+02:00;2026-12-10T21:00:00+02:00_2026-12-10T22:10:00+02:00



https://theatrelafleche.fr/la-saison/cest-pas-la-mer-a-boire/



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