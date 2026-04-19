Vabres-l’Abbaye

C’est quoi ce Freak Show Clôture du Festival, Enchère Une Place pour Tous et Spectacle

Vabres-l’Abbaye Aveyron

Tarif : – – EUR

17

Tarif de base plein tarif

Prix par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Sous le chapiteau du Grand Cabaret, laissez vos peurs à l’entrée… ou venez les affronter entre enchères déjantées et freak show envoûtant, préparez-vous à une soirée aussi solidaire qu’inoubliable.

Programme

Grand Cabaret cirque

Tout public (à partir de 6 ans et plus)

17h30 Enchères Une Place pour tous

Notre commissaire priseur sera implacable et jouera du marteau pour fraire grimper les enchères ! Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelles d’acquérir des œuvres d’arts uniques et autres objets loufoques pour la bonne cause… L’argent des ventes sera intégralement reversé à l’Association caritative Une place pour Tous qui aide les exilés à trouver un logement une fois arrivés en Aveyron.

20h Spectacle

N’ayez pas peur d’avoir peur et venez vous asseoir sous la toile étoilée du chapiteau de Poly Sons pour découvrir le grand cabaret 2026 !

Le monde est effrayant ? Nous le sommes encore plus… Faites nous confiance pour exorciser vos terreurs secrètes dans notre atmosphère de cabinet de curiosité plein de bizarreries et de personnages étranges.

Ensemble, plongeons dans l’univers des montreurs de monstres et découvrons ce que ces sympathiques erreurs de la nature ont à nous offrir…

Bienvenue au Freak Show !

Billetterie sur Hello Asso

>Restauration sur place 17 .

Vabres-l’Abbaye 12400 Aveyron Occitanie

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English :

Under the Grand Cabaret big top, leave your fears at the entrance? or come and face them: between crazy auctions and bewitching freak shows, get ready for an evening as supportive as it is unforgettable.

L’événement C’est quoi ce Freak Show Clôture du Festival, Enchère Une Place pour Tous et Spectacle Vabres-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)