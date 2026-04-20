Vabres-l’Abbaye

C’est quoi ce Freak Show Cabaret Cirque

Vabres-l’Abbaye Aveyron

Tarif : – – EUR

17

Tarif de base plein tarif

Prix par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

N’ayez pas peur d’avoir peur et venez vous asseoir sous la toile étoilée du chapiteau de Poly Sons pour découvrir le grand cabaret 2026 !

Programme

Grand Cabaret cirque

Tout public (à partir de 6 ans et plus)

18h30 Ouverture des Portes

20h Spectacle

Le monde est effrayant ? Nous le sommes encore plus… Faites nous confiance pour exorciser vos terreurs secrètes dans notre atmosphère de cabinet de curiosité plein de bizarreries et de personnages étranges.

Ensemble, plongeons dans l’univers des montreurs de monstres et découvrons ce que ces sympathiques erreurs de la nature ont à nous offrir…

Bienvenue au Freak Show !

Billetterie sur Hello Asso

>Restauration sur place 17 .

Vabres-l’Abbaye 12400 Aveyron Occitanie

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English :

Don’t be afraid to be afraid, and come and sit under the starry canvas of the Poly Sons big top to discover the great cabaret 2026!

L’événement C’est quoi ce Freak Show Cabaret Cirque Vabres-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)