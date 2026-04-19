Vabres-l’Abbaye

C’est quoi ce cirque Spectacle Bateau

Vabres-l’Abbaye Aveyron

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Prix par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-20

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Un étrange adulte se sert d’objet pour partir à la rencontre de son enfant interieur. Seul dans sa chambre, cet être hybride trouve des techniques pour faire émerger des souvenir de jeux fugaces, des traces d’instants d’émerveillement…

Programme

Théâtre d’objets poético-punk

Tout public (conseillé à partir de 5 ans et plus)

Ou peut-être un ou deux monstres de sous le lit…

Cette quête, il la partage avec son public à travers ce spectacle pensé comme l’outil dont chacun a besoin pour plonger en lui même à la recherche de son enfance toujours moins lointaine qu’il n y paraît. Les plus jeunes seront eux en terrain connu et s’amuseront de voir cet adulte jouer avec le sérieux d’un véritable enfant.

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Ouverture du chapiteau de 14h à 17h avec les jeux Touche du bois ! 8 .

Vabres-l’Abbaye 12400 Aveyron Occitanie

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English :

A strange adult uses objects to meet his inner child. Alone in his room, this hybrid being finds techniques to bring out fleeting memories of games, traces of moments of wonder…

L’événement C’est quoi ce cirque Spectacle Bateau Vabres-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)