Festival C’est Quoi ce Cirque ? Vabres-l’Abbaye
Festival C’est Quoi ce Cirque ? Vabres-l’Abbaye vendredi 15 mai 2026.
Vabres-l’Abbaye
Festival C’est Quoi ce Cirque ?
Parc de l’évèché Vabres-l’Abbaye Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-15
Spectacles cirque et concerts reviennent à Vabres-l’Abbaye du 15 au 23 mai pour le Festival C’est Quoi ce Cirque ?
Programme
Vendredi 15 mai à 18h30 Soirée Concert d’Ouverture DJ Laser+ Addis Black Mamba+ Cornélius
Samedi 16 mai à 20h30: Soirée Portraits Croisés Cie Les Petites Mains
Dimanche 17 mai à 16h30 Spectacle en Avant Première M.I.T.E MIO Company
Mercredi 20 mai à 15h Spectacle Bateau Compagnie les Hommes Sensibles
Vendredi 22 mai à 20h Cabaret Cirque C’est quoi ce Freak Show ?
Samedi 23 mai à 17h et 20h Clôture du festival Enchère UPPT + C’est quoi ce Freak Show ?
Billetterie sur place et en prévente sur Helloasso .
Parc de l’évèché Vabres-l’Abbaye 12400 Aveyron Occitanie
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English :
Circus shows and concerts return to Vabres-l?Abbaye from May 15 to 23 for the Festival C?est Quoi ce Cirque?
L’événement Festival C’est Quoi ce Cirque ? Vabres-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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