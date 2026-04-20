Vabres-l’Abbaye

Festival C’est Quoi ce Cirque ?

Parc de l’évèché Vabres-l’Abbaye Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-15

Spectacles cirque et concerts reviennent à Vabres-l’Abbaye du 15 au 23 mai pour le Festival C’est Quoi ce Cirque ?

Programme

Vendredi 15 mai à 18h30 Soirée Concert d’Ouverture DJ Laser+ Addis Black Mamba+ Cornélius

Samedi 16 mai à 20h30: Soirée Portraits Croisés Cie Les Petites Mains

Dimanche 17 mai à 16h30 Spectacle en Avant Première M.I.T.E MIO Company

Mercredi 20 mai à 15h Spectacle Bateau Compagnie les Hommes Sensibles

Vendredi 22 mai à 20h Cabaret Cirque C’est quoi ce Freak Show ?

Samedi 23 mai à 17h et 20h Clôture du festival Enchère UPPT + C’est quoi ce Freak Show ?

Billetterie sur place et en prévente sur Helloasso .

Parc de l’évèché Vabres-l’Abbaye 12400 Aveyron Occitanie

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English :

Circus shows and concerts return to Vabres-l?Abbaye from May 15 to 23 for the Festival C?est Quoi ce Cirque?

L’événement Festival C’est Quoi ce Cirque ? Vabres-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)