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Festival C’est Quoi ce Cirque ? Vabres-l’Abbaye

Festival C’est Quoi ce Cirque ? Vabres-l’Abbaye

Festival C’est Quoi ce Cirque ? Vabres-l’Abbaye vendredi 15 mai 2026.

Adresse : Parc de l'évèché

Ville : 12400 Vabres-l'Abbaye

Département : Aveyron

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif :

Vabres-l’Abbaye

Festival C’est Quoi ce Cirque ?

Parc de l’évèché Vabres-l’Abbaye Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-15

Spectacles cirque et concerts reviennent à Vabres-l’Abbaye du 15 au 23 mai pour le Festival C’est Quoi ce Cirque ?
Programme
Vendredi 15 mai à 18h30 Soirée Concert d’Ouverture DJ Laser+ Addis Black Mamba+ Cornélius
Samedi 16 mai à 20h30: Soirée Portraits Croisés Cie Les Petites Mains
Dimanche 17 mai à 16h30 Spectacle en Avant Première M.I.T.E MIO Company
Mercredi 20 mai à 15h Spectacle Bateau Compagnie les Hommes Sensibles
Vendredi 22 mai à 20h Cabaret Cirque C’est quoi ce Freak Show ?
Samedi 23 mai à 17h et 20h Clôture du festival Enchère UPPT + C’est quoi ce Freak Show ?
Billetterie sur place et en prévente sur Helloasso   .

Parc de l’évèché Vabres-l’Abbaye 12400 Aveyron Occitanie  

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English :

Circus shows and concerts return to Vabres-l?Abbaye from May 15 to 23 for the Festival C?est Quoi ce Cirque?

L’événement Festival C’est Quoi ce Cirque ? Vabres-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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