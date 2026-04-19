Vabres-l’Abbaye

C’est quoi ce cirque Soirée Concert d’Ouverture

Vabres-l’Abbaye Aveyron

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Prix par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-15

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

On démarre fort avec une soirée musicale qui va vous faire voyager de l’Afrique de l’Ouest à la Nouvelle Orléans après un retour aux classiques dépoussiérés par une Djette en roue libre…

Programme

18h30 DJ Laser Communion musicale

Armée seulement d’un briquet, d’un paquet de clope et de son ordi DJ Laser se sert de son 6eme sens pour mettre LE son qui fera danser le public. L’expérience proposée par cet oiseau de nuit unique ne se raconte pas, elle se vit.

21h Addis Black Mamba Afrofunk

Addis Black Mamba incarne la fuion de l’éthiojazz et l’afrobeat ! Embarquons ensemble pour une épopée magique entre les terres de Fela Kuti et celles du funk américain emmenés par 7 musiciens qui nous proposent leurs compositions originales à base de percussions africaines, cuivres jazzy et voix groovy.

23h Cornélius Fanfare High Life

On continue notre aventure musicalo-dansante avec la Fanfare Cornélius qui part d’Afrique pour rejoindre la Caraïbe et jusqu’à la Nouvelle Orléans… Tous les ingrédients de la fanfare trad sont là, twistés par des chansons en français dans le texte pas bizarres du tout… On chante, on danse, on tape du pied et on se sent libres !

Billetterie sur Hello Asso

Restauration sur place 15 .

Vabres-l’Abbaye 12400 Aveyron Occitanie

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English :

We’re off to a great start with a musical evening that will take you on a journey from West Africa to New Orleans after a return to the classics dusted off by a freewheeling DJette?

L’événement C’est quoi ce cirque Soirée Concert d’Ouverture Vabres-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)