C’est quoi ce cirque Spectacle Portraits croisés Vabres-l’Abbaye
C’est quoi ce cirque Spectacle Portraits croisés Vabres-l’Abbaye samedi 16 mai 2026.
Vabres-l’Abbaye
C’est quoi ce cirque Spectacle Portraits croisés
Vabres-l’Abbaye Aveyron
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Prix par personne
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Portraits croisés c’est la rencontre de deux artistes qui pratiquent la langue des signes depuis leur enfance et qui proposent une Comédie Vusicale autour de l’album de Stromae Multitude.
Programme
Spectacle musical signé
Tout public (conseillé à partir de 7ans et plus)
19h Ouverture apéro/repas
20h30 Spectacle (45 min)
A deux ils incarnent une galerie de personnages qui s’expriment en chansigne sur des sujets aussi variés que l’amour, la parentalité, la dépression, les relations et tout simplement de la vie des gens, de leurs rêves, de leurs espoirs et de leurs désillusions.
Un spectacle pour les malentendants accessible aux entendants pour un moment collectif sous le signe de l’égalité et de la poésie parlée et signée.
Accessibles aux locuteur.ices de la LSF
Billetterie sur Hello Asso
Restauration sur place 15 .
Vabres-l’Abbaye 12400 Aveyron Occitanie
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English :
Portraits croisés is the meeting of two artists who have been practicing sign language since childhood, and who propose a Vusical Comedy based on Stromae?s album Multitude.
L’événement C’est quoi ce cirque Spectacle Portraits croisés Vabres-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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