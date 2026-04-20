Vabres-l’Abbaye

C’est quoi ce cirque Spectacle en Avant-Première M.I.T.E

Vabres-l’Abbaye Aveyron

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Prix par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

La grande aventure de l’humanité interrogée sous vos yeux ébahis par 3 circassiens, 2 comédiennes et un tas de sable !

Programme

Spectacle pour Quintet et Bétonnière

Tout public (conseillé à partir de 8 ans et plus)

16h Ouverture des portes

16h30 Spectacle en Avant-Première , sortie de résidence à la Grange aux Rêves .

Comment en sommes nous arrivés là, nous tous, les homo sapiens ? Comment sommes nous passés du statut d’individus isolés à celui de société capable du pire comme du meilleur ?

Les petits et les grands sont invités à mettre les mains à la pâte (au sens propre!) pour réfléchir autour des valeurs collectives, des mythes fondateur qui cimentent les humains entre eux et les font rêver ensemble à un avenir en commun.

Billetterie sur Hello Asso

> Goûter sur place 12 .

Vabres-l’Abbaye 12400 Aveyron Occitanie

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English :

3 circus performers, 2 actresses and a pile of sand examine humanity?s great adventure before your astonished eyes!

L’événement C’est quoi ce cirque Spectacle en Avant-Première M.I.T.E Vabres-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)