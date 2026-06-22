Palavas-les-Flots

C’EST QUOI L’AMOUR

16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-19

Séance cinéma C’est quoi l’amour de Fabien Gorgeart (Durée 1h48)

Lorsque Fred demande à son ex-femme, Marguerite, de faire annuler leur mariage à l’Eglise pour pouvoir s’y remarier, elle se réjouit de le voir refaire sa vie. Mais ce qui devait être une simple formalité s’avère plus compliqué que prévu et va les mener jusqu’à Rome avec leurs enfants et leurs nouveaux conjoints. Un voyage haut en couleurs pour tous les membres de cette famille recomposée. .

16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 71 20 34 71

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English : C’EST QUOI L’AMOUR

Film Screening: C’est quoi l’amour by Fabien Gorgeart (Running time: 1h48)

L’événement C’EST QUOI L’AMOUR Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-06-22 par 34 ADT34