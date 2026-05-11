C’est quoi le bocage, maman ? Rampan
C’est quoi le bocage, maman ? Rampan jeudi 13 août 2026.
Rampan
C’est quoi le bocage, maman ?
Rampan Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 17:00:00
fin : 2026-08-13 18:30:00
Date(s) :
2026-08-13
Balade guidée du bocage en famille, mais surtout pour les enfants !
Bocagette, la fée du bocage, sera là pour répondre à toutes les questions et embarquera toute la famille dans une balade ludique et interactive à la rencontre des éléments du bocage et de ses habitants. Vaches bazadaises, chèvres, âne et chevaux seront présents sur la ferme de Karine Marsilly !
Rendez-vous à la salle des fêtes de Rampan.
Pour les 5-12 ans, accompagnés d’un·e adulte.
Prévoir 1h30 de balade et des espèces pour le règlement sur place.
Jauge limitée Inscription conseillée. .
Rampan 50000 Manche Normandie +33 6 38 69 18 54 communbocage@proton.me
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English : C’est quoi le bocage, maman ?
L’événement C’est quoi le bocage, maman ? Rampan a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Saint-Lô
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