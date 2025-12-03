Visite du jardin Le pré du moulin Rampan
Visite du jardin Le pré du moulin Rampan dimanche 21 juin 2026.
Visite du jardin Le pré du moulin
Rampan Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 10:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Entre le sauvage et le cultivé, ce jardin d’une superficie de 2 hectares a été créé dans un charmant vallon. Il est constitué de plans d’eau aux nénuphars et de beaux murets. .
Rampan 50000 Manche Normandie +33 7 77 68 00 18 jopatmauduit@cegetel.net
English : Visite du jardin Le pré du moulin
L’événement Visite du jardin Le pré du moulin Rampan a été mis à jour le 2025-12-03 par OT Saint-Lô