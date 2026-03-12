C’est quoi l’IA ? Chéray Saint-Georges-d’Oléron

C’est quoi l’IA ?

Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 15:00:00

fin : 2026-04-20

Date(s) :

2026-04-20

Cet atelier ludique et pédagogique proposera de découvrir les bases de l’IA générative, ses usages concrets ainsi que les questions qu’elle soulève, notamment en matière de données, de biais ou encore d’impact sur notre société et notre environnement.

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Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 50 14 mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr

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English : What is AI?

This fun and educational workshop will introduce you to the basics of generative AI, its practical uses and the issues it raises, particularly in terms of data, bias and its impact on society and the environment.

L’événement C’est quoi l’IA ? Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes