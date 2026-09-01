C’est quoi ton entreprise ? A2CB Beaupréau Beaupréau-en-Mauges

Informations pratiques

Beaupréau-en-Mauges

C’est quoi ton entreprise ? A2CB

Beaupréau 19 quater rue de la Lime Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 16:00:00

fin : 2026-10-20 17:00:00

Date(s) :

2026-10-15 2026-10-20

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’une agence d’architecte

Agence d’architecture à taille humaine, A²CB accompagne et guide ses clients dans leur projet de construction, d’extension ou encore de rénovation. Leurs projets d’architecture naissent d’envies et de besoins d’une famille, d’un professionnel ou d’une collectivité, peu importe le lieu, que ce soit urbain ou rural. Leur objectif est de créer un projet unique et personnel, en adéquation avec chaque projet de vie.

Visites gratuites sur INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 10 septembre 10h.

C’est quoi ton entreprise ? est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Beaupréau 19 quater rue de la Lime Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

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English :

What’s your business? Go behind the scenes of an architectural firm

L’événement C’est quoi ton entreprise ? A2CB Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges