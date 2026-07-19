Balade photographique Spécial noir et blanc dans le parc de Beaupreau, avec Sylvie de EMBALLADES PHOTO Beaupréau-en-Mauges

Informations pratiques

Beaupréau-en-Mauges

Balade photographique Spécial noir et blanc dans le parc de Beaupreau, avec Sylvie de EMBALLADES PHOTO

Avenue du Grain d’Or Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 09:00:00

fin : 2026-09-10 12:00:00

Date(s) :

2026-09-10

RDV pour une balade photographique à thème dans le parc de Beaupréau, afin de sublimer le parc en noir et blanc !

Et si on laissait la couleur un moment pour aller explorer le parc de Beaupreau en noir et blanc ? Véritable poumon vert au coeur de la commune, un parcours d’environ 3 kilomètres nous entraîne tour à tour dans la forêt, sur les bords de l’Evre ou près du château. Avec un peu de chance, nous croiserons peut-être même des écureuils et des chevreuils… Ensemble, allons sublimer le parc de Beaupreau en monochrome et partager nos différents regards photographiques !

Distance 3 km

Rendez-vous à 9h près de l’entrée principale du parc (parking avenue du Grain d’Or, face à l’entrée du parc).

Nombre de places 6

INFOS DIVERSES

– Prévoir des chaussures de marche de type basket, une bouteille d’eau et un vêtement de pluie…

– Tous types d’appareils photo acceptés, y compris les téléphones portables.

– Chiens non acceptés.

– Possibilité de programmer la balade un autre jour sur demande si la balade est complète au moment de votre réservation, s’il ne reste pas suffisamment de places, ou si vous êtes un groupe de plus de 6 personnes.

– Selon les conditions météo, la sortie pourra être annulée. .

Avenue du Grain d’Or Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 06 45 42 85 contact@emballadesphoto.fr

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English :

Join us for a themed photo walk in Beaupr%E9au Park to capture the park’s beauty in black and white!

L’événement Balade photographique Spécial noir et blanc dans le parc de Beaupreau, avec Sylvie de EMBALLADES PHOTO Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-07-13 par Pôle Tourisme ôsezMauges