Balade photographique Spéciale mises en scène photographiques dans le parc de Beaupréau, avec Sylvie de EMBALLADES PHOTO Parking av. du Grain d’Or face au parc Beaupréau-en-Mauges mardi 7 juillet 2026.

Beaupréau-en-Mauges

Balade photographique Spéciale mises en scène photographiques dans le parc de Beaupréau, avec Sylvie de EMBALLADES PHOTO

Parking av. du Grain d’Or face au parc BEAUPREAU Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 09:00:00

fin : 2026-07-07 12:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Balade photographique à thème dans le parc de Beaupréau.

Véritable poumon vert au coeur de la commune, le parc du château de Beaupreau fait vite oublier la ville alentour… D’allée en allée, un parcours d’environ 3 kilomètres nous entraîne tour à tour dans la forêt, sur les bords de l’Evre ou près du château. A l’aide de quelques figurines, je vous invite à venir créer des petites scènes en milieu naturel. Laissez libre cours à votre imagination et venez avec moi inventer et expérimenter des mises en scènes, comme autant de mondes miniatures à photographier ensuite sous le meilleur angle… C’est aussi l’occasion de travailler la mise au point et l’ouverture, de découvrir le parc d’une manière différente, et de partager nos différents regards photographiques !

Distance Environ 3 km

Nombre de places 6

INFOS DIVERSES

– Prévoir des chaussures de marche de type basket, une bouteille d’eau et un vêtement de pluie…

– Tous types d’appareils photo acceptés, y compris les téléphones portables.

– Chiens non acceptés.

– Possibilité de programmer la balade un autre jour sur demande si la balade est complète au moment de votre réservation, s’il ne reste pas suffisamment de places, ou si vous êtes un groupe de plus de 6 personnes.

– Selon les conditions météo, la sortie pourra être annulée. .

Parking av. du Grain d’Or face au parc BEAUPREAU Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 06 45 42 85 contact@emballadesphoto.fr

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English :

Themed photographic walk in Beaupréau park.

L’événement Balade photographique Spéciale mises en scène photographiques dans le parc de Beaupréau, avec Sylvie de EMBALLADES PHOTO Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-06-10 par Pôle Tourisme ôsezMauges