Féria made in Mauges La Féria fait son marché Beaupréau-en-Mauges
mardi 25 août 2026 · Beaupréau-en-Mauges
Informations pratiques
Beaupréau-en-Mauges
Féria made in Mauges La Féria fait son marché
Route de l’Hippodrome Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 17:00:00
fin : 2026-08-25 22:00:00
Date(s) :
2026-08-25
Découvrez l’événement incontournable de l’été à Beaupréau La Féria fait son marché, une nouveauté créée par la Petite Angevine,
Venez découvrir un marché unique, organisé en soirée, qui met à l’honneur les savoir-faire locaux. Ce marché réunit uniquement des créateurs et producteurs 100% made in Mauges.
Faites le plein de produits régionaux fruits et légumes, fromages, confitures, miels, cosmétiques, poissons fumés, produits fermiers, ainsi que des vins d’Anjou et de Loire. Vous pourrez également vous régaler de glaces et de crêpes. C’est également l’occasion d’échanger avec les producteurs et artisans , de faire votre marché et de vous restaurer sur place autour de ces produits du terroir.
Côté ambiance, profitez d’une atmosphère guinguette estivale animée par la fanfare Smile Quinte de Jallais. Pour les enfants, une ferme pédagogique sera installée pour une rencontre grandeur nature avec les animaux de la ferme. .
Route de l’Hippodrome Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 43 28 67 74 secretariat@hippodrome-beaupreau.fr
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English :
Discover the must-see event of the summer in Beaupr%E9au: La F%E9ria hits the market, a new event created by La Petite Angevine,
L’événement Féria made in Mauges La Féria fait son marché Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-07-22 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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