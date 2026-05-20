Contes et lectures pour les adultes avec Lirenrêve Contes Celtes Beaupréau Beaupréau-en-Mauges

Beaupréau-en-Mauges

Contes et lectures pour les adultes avec Lirenrêve Contes Celtes

Beaupréau Avenue du Grain d’Or Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 20:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

L’association Lirenrêve organise une balade contée et musicale dans le Parc de Beaupréau !

L’association vous propose de plonger dans le thème des contes celtes accompagné par le duo musical Guit’Harmo. Déambulez dans les allées du château et laissez vous porter par les histoires de Lirenrêve ! .

Beaupréau Avenue du Grain d’Or Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 63 54 97 lirenreve@gmail.com

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English :

The Lirenrêve association is organizing a storytelling and musical stroll in the Parc de Beaupréau!

L’événement Contes et lectures pour les adultes avec Lirenrêve Contes Celtes Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-05-20 par Pôle Tourisme ôsezMauges