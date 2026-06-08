Guinguette du parc Groupe Les petits gouailleurs Twinning Platz du Parc Beaupréau-en-Mauges dimanche 2 août 2026.

Beaupréau-en-Mauges

Guinguette du parc Groupe Les petits gouailleurs

Twinning Platz du Parc Beaupréau Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 16:30:00

fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Animations musicales tous les dimanches de l’été à la Guinguette du Parc de Beaupréau !

Si vous avez aimé la diversité musicale de la Guinguette du Parc, l’été dernier, réjouissez-vous cette scène musicale reviendra cet été pour animer vos dimanches après-midi dans un cadre ombragé et convivial !

La nouvelle saison se déroulera sur plusieurs dimanches.

Au programme, une diversité musicale allant de la chanson française en passant par la pop, le rock et la country-folk. L’entrée est libre grâce au partenariat entre l’association La Guinguette du Parc et la commune déléguée de Beaupréau. L’apport de chaises ou de sièges pliants est vivement recommandé.

Dimanche 2 août, découvrez le groupe Les Petits Gouailleurs groupe de reprise de chansons de Renaud

Événement gratuit et tout public. .

Twinning Platz du Parc Beaupréau Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 81 31 94 11

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English :

Musical entertainment every Sunday in summer at the Guinguette du Parc de Beaupréau!

L’événement Guinguette du parc Groupe Les petits gouailleurs Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-05-29 par Pôle Tourisme ôsezMauges