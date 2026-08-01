La Chapelle en fête Maison des Loisirs Beaupréau-en-Mauges

Informations pratiques

Beaupréau-en-Mauges

La Chapelle en fête

Maison des Loisirs La Chapelle-du-Genêt Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16

Participez à la fête de La Chapelle-du-Genêt le week-end du 15 août avec un programme riche et varié !

Le Comité des fêtes de La Chapelle-du-Genêt et l’ASGO Rando vous a concocté un week-end du 15 août sous le signe du partage et de la fête

– Vendredi 14 août pique-nique partagé, les élections des rois et reines et une soirée dansante

– Samedi 15 août randonnée cyclo, pédestre et VTT, soirée électro

– Dimanche 16 août randonnée de voitures et motos anciennes, jeux gonflables, bar, moules frites et grillades, animations, courses de brouettes, concert

Attention En raison de l’interdiction de feux d’artifice, le feu d’artifice est annulé et sera remplacé par un spectacle. .

Maison des Loisirs La Chapelle-du-Genêt Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire cdfchapelledugenet@gmail.com

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English :

Come join the festivities in La Chapelle-du-Gen%EAt on the weekend of August 15, featuring a rich and varied program!

L’événement La Chapelle en fête Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-08-08 par Pôle Tourisme ôsezMauges