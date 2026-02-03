Féria made in Mauges Courses hippiques Hippodrome de la Prée Beaupréau-en-Mauges

Féria made in Mauges Courses hippiques

Hippodrome de la Prée Beaupréau Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 09:00:00

fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Les fameuses courses hippiques reviennent dans les Mauges !

Samedi et dimanche :

Trot Plat Obstacles possibilité de jouer sur vos favoris, à partir de votre smartphone sur l’hippodrome (nouvelle installation satellite)

Paris mutuel,

Restaurant panoramique, réservation conseillée au 02 41 63 81 57

goûter offert aux enfants, château gonflable, fanfares

Le dimanche seulement présence d’un plateau TV avec de nombreux invités, journée dédiée au bien-être équin (#RaceAndCare).

Pour les enfants retour des animations gratuites, ateliers Arts du cirque avec la Compagnie Roule ta boule (équilibre, échasses urbaines, jonglage, acrobaties …), animations avec des grands jeux en bois (avec la participation de la ludothèque de Jallais) .

Hippodrome de la Prée Beaupréau Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 43 28 67 74 secretariat@hippodrome-beaupreau.fr

English :

The famous horse races are back in the Mauges!

