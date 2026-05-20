Contes et lectures pour les enfants avec Lirenrêve Beaupréau Beaupréau-en-Mauges
Contes et lectures pour les enfants avec Lirenrêve Beaupréau Beaupréau-en-Mauges mercredi 8 juillet 2026.
Beaupréau-en-Mauges
Contes et lectures pour les enfants avec Lirenrêve
Beaupréau Avenue du Grain d’Or Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 17:30:00
fin : 2026-08-05 18:30:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12
Dans un espace boisé, l’association Lirenrêve donne rendez-vous aux familles au parc du château Beaupréau pour des contes et lectures !
Avec un thème différent chaque mercredi, l’association propose un temps où histoires, comptines, marionnettes et décors fabuleux viendront faire de ces instants des petits spectacles. .
Beaupréau Avenue du Grain d’Or Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 63 54 97 lirenreve@gmail.com
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English :
In a wooded setting, the Lirenrêve association welcomes families to the grounds of Château Beaupréau for storytelling and readings!
L’événement Contes et lectures pour les enfants avec Lirenrêve Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-05-20 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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