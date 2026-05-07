Fête communale du 14 juillet à La Poitevinière Place de la Fontaine Beaupréau-en-Mauges

Beaupréau-en-Mauges

Fête communale du 14 juillet à La Poitevinière

Place de la Fontaine La Poitevinière Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 07:30:00

fin : 2026-07-14 23:30:00

Date(s) :

2026-07-14

Participez à la journée festive du 14 juillet organisée par le Comité des Fêtes de la Poitevinière !

La journée commencera par des randonnées et un concours de pêche avec des inscriptions de 7h30 à 10h00 au tarif adulte de 7 € et enfant de de 12 ans 3 €, et se terminera par un feu d’artifice.

Au programme

Au programme

– Randonnée Pédestre (de 9 à 21 km)

– Randonnée Poussette

– Randonnées VTT (de 25 à 75 km)

– NOUVEAU Trail 15 km

– Concours de pêche dès 8h30

Modalités pour la rando et le concours de pêche

– Inscriptions place de la Fontaine de 7h30 à 10h.

– Attention, prévoyez d’apporter votre propre gobelet réutilisable pour la randonnée et votre casque en VTT.

– Les chiens sont autorisés mais doivent être impérativement tenus en laisse

Ravitaillement sur les parcours des randonnées puis plateaux repas à l’arrivée et à la fin du concours de pêche

Tarif 7€/adulte et 3€/enfant de -12 ans

Enfin, dès 19h, vous pourrez vous restaurer à l’occasion de la soirée moules frites/sandwich en soirée. Des achats de tickets sont possibles sur place, mais peuvent être anticipés sur Hello Asso.

L’accès est libre et gratuit à la soirée

Soirée concert, puis feu d’artifice à 23h et enfin Dj set au bord de l’eau.

Venez nombreux et divertissez-vous !

INFORMATIONS La Place de la Fontaine, et donc par conséquent l’air de Camping Car sera fermée du 11 juillet au 15 juillet inclus.

Venez nombreux et divertissez-vous ! .

Place de la Fontaine La Poitevinière Beaupréau-en-Mauges 49510 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 45 55 77 98 comitedesfetes.lapoite@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take part in the festive day of July 14th organized by the Comité des Fêtes de la Poitevinière!

L’événement Fête communale du 14 juillet à La Poitevinière Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-05-07 par Pôle Tourisme ôsezMauges