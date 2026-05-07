Fête communale du 14 juillet à La Poitevinière Place de la Fontaine Beaupréau-en-Mauges
Fête communale du 14 juillet à La Poitevinière Place de la Fontaine Beaupréau-en-Mauges mardi 14 juillet 2026.
Beaupréau-en-Mauges
Fête communale du 14 juillet à La Poitevinière
Place de la Fontaine La Poitevinière Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 07:30:00
fin : 2026-07-14 23:30:00
Date(s) :
2026-07-14
Participez à la journée festive du 14 juillet organisée par le Comité des Fêtes de la Poitevinière !
La journée commencera par des randonnées et un concours de pêche avec des inscriptions de 7h30 à 10h00 au tarif adulte de 7 € et enfant de de 12 ans 3 €, et se terminera par un feu d’artifice.
Au programme
Au programme
– Randonnée Pédestre (de 9 à 21 km)
– Randonnée Poussette
– Randonnées VTT (de 25 à 75 km)
– NOUVEAU Trail 15 km
– Concours de pêche dès 8h30
Modalités pour la rando et le concours de pêche
– Inscriptions place de la Fontaine de 7h30 à 10h.
– Attention, prévoyez d’apporter votre propre gobelet réutilisable pour la randonnée et votre casque en VTT.
– Les chiens sont autorisés mais doivent être impérativement tenus en laisse
Ravitaillement sur les parcours des randonnées puis plateaux repas à l’arrivée et à la fin du concours de pêche
Tarif 7€/adulte et 3€/enfant de -12 ans
Enfin, dès 19h, vous pourrez vous restaurer à l’occasion de la soirée moules frites/sandwich en soirée. Des achats de tickets sont possibles sur place, mais peuvent être anticipés sur Hello Asso.
L’accès est libre et gratuit à la soirée
Soirée concert, puis feu d’artifice à 23h et enfin Dj set au bord de l’eau.
Venez nombreux et divertissez-vous !
INFORMATIONS La Place de la Fontaine, et donc par conséquent l’air de Camping Car sera fermée du 11 juillet au 15 juillet inclus.
Venez nombreux et divertissez-vous ! .
Place de la Fontaine La Poitevinière Beaupréau-en-Mauges 49510 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 45 55 77 98 comitedesfetes.lapoite@gmail.com
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English :
Take part in the festive day of July 14th organized by the Comité des Fêtes de la Poitevinière!
L’événement Fête communale du 14 juillet à La Poitevinière Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-05-07 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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