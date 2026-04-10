Les Foulées Gestoises GESTE Beaupréau-en-Mauges

Beaupréau-en-Mauges

Les Foulées Gestoises

GESTE Base de loisirs de la Thévinière Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 16:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Une nouvelle année pour Les Foulées Gestoises ! Concours organisé par Beaupréau Trialthlon

La mythique course Les Foulées Gestoises revient cette année

– Départ à 16h30 pour la course enfant 9-12 ans (benjamins et poussins), pour une distance d’1 km. L’inscription est gratuite pour les enfants

– Départ à 18h pour la course adulte, distance 5 km, 10 km ou 15 km aux alentours de la Thévinière et du château du Plessis à Gesté.

Les départs auront lieu à la base de loisirs de la Thévinière à Gesté (49)

Après la course, vous pourrez profiter de la restauration sur place et prolonger la soirée lors de la fête publique qui se tiendra jusqu’à 2 heures du matin.

Les inscriptions se font uniquement en ligne. Attention, il n’y aura pas d’inscriptions sur place et la course des 5 km est déjà complète ! .

GESTE Base de loisirs de la Thévinière Beaupréau-en-Mauges 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire beaupreau.triathlon@gmail.com

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English :

A new year for Les Foulées Gestoises! Competition organized by Beaupréau Trialthlon

L’événement Les Foulées Gestoises Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-04-10 par Pôle Tourisme ôsezMauges