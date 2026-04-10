Les Foulées Gestoises GESTE Beaupréau-en-Mauges
Les Foulées Gestoises GESTE Beaupréau-en-Mauges samedi 30 mai 2026.
Beaupréau-en-Mauges
Les Foulées Gestoises
GESTE Base de loisirs de la Thévinière Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 16:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Une nouvelle année pour Les Foulées Gestoises ! Concours organisé par Beaupréau Trialthlon
La mythique course Les Foulées Gestoises revient cette année
– Départ à 16h30 pour la course enfant 9-12 ans (benjamins et poussins), pour une distance d’1 km. L’inscription est gratuite pour les enfants
– Départ à 18h pour la course adulte, distance 5 km, 10 km ou 15 km aux alentours de la Thévinière et du château du Plessis à Gesté.
Les départs auront lieu à la base de loisirs de la Thévinière à Gesté (49)
Après la course, vous pourrez profiter de la restauration sur place et prolonger la soirée lors de la fête publique qui se tiendra jusqu’à 2 heures du matin.
Les inscriptions se font uniquement en ligne. Attention, il n’y aura pas d’inscriptions sur place et la course des 5 km est déjà complète ! .
GESTE Base de loisirs de la Thévinière Beaupréau-en-Mauges 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire beaupreau.triathlon@gmail.com
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English :
A new year for Les Foulées Gestoises! Competition organized by Beaupréau Trialthlon
L’événement Les Foulées Gestoises Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-04-10 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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